Finansjele help by ûnfoarsjoene begraffenissen

Yn ferbân mei de covid-19-útbraak en oerheidsmaatregels datoangeande en de gefolgen dêrfan hat de PvdA-fraksje yn de gemeenteried fan Ljouwert him mei skriftlike fragen ta it kolleezje fan B&W rjochte.

De fraksje freget omtinken foar de (finansjele) gefolgen foar neibesteanden. Dy steane ynienen foar kosten yn ferbân mei de útfeart fan harren dierbere(n). Kosten dêr’t se net op rekkene hiene. Der binne gefallen dat minsken al grêfrjochten yn it bûtenlân betelle hawwe, omdat se begroeven wurde woene by harren famylje yn it lân dêr’t se weikomme. Troch de wrâldwide maatregels kin dat no net. Dêrtroch draaie harren neibesteanden op foar de kosten dy’t gearhingje mei in ûnfoarsjoene begraffenis yn Nederlân. Dy problemen dogge har yn de gemeente Ljouwert ek foar.

De fraksje freget oft it kolleezje dêrmei op ’e hichte is en oft it ûndersykje wol oft yn sokke gefallen stipe mooglik is.