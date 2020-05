Fideobelje mei fisken yn Japan

By in akwarium yn de Japanske stêd Tokio kin men sûnt koart fideobelje mei sa’n trijehûndert lytse ielen. No’t der gjin minsken delkomme meie, binne de fersoargers bang dat de bisten de besite misse en minskeskou wurde.

Sa gau’t se de fersoargers sjogge, ferstopje de ielen har yn it sân en komme se net mear tefoarskyn oant de fersoargers fuort binne. De ielen bewege ek folle minder. De fersoargers hoopje dat de bisten troch it kontakt fia de fideo wer fleurich en aktyf wurde.

Besjoch in filmke fan it tafriel by it NOS Jeugdsjoernaal.