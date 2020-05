Fergees Frysktalich e-boek foar bern oer it koroanafirus

De Afûk hat ferline wike in fergees Frysktalich e-boek foar bern online setten, mei as tema it koroanafirus.

Yn it e-boek wurdt yn begryplike taal útlein wat it koroanafirus is, hoe’t minsken it oprinne kinne, wat der dan mei harren bart, oft der al in medisyn is, saken dy’t thús dien wurde kinne en hoe’t bern sels helpe kinne. By dat lêste hearre dan ek foaral tips lykas hannen waskje ensfh.

Alles mei as doel om it koroanafirus wat better begryplik te meitsjen. Foar it boek is ynbring brûkt fan medyske eksperts, mar ek fan leararen en bernepsychologen. It helpt wurden te jaan oan somtiden drege feroaringen en leit dus út wat bern sels dwaan kinne om fersprieding fan it firus safolle mooglik te beheinen.

It e-boek is in útjefte fan de NosyCrow út Londen en troch de Afûk oerset nei it Frysk. Earder dizze moanne is it ek yn it Nederlânsk ferskynd. It e-boek is fergees del te heljen yn de webwinkel fan de Afûk.