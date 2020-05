Fan Piterboarch oant Wliksibama

in frijmoedige oanpak yn Frysktalige kartografy

Skôging troch Kerst Huisman

It maaie-junynûmer fan it histoarysk tydskrift Fryslân is útkommen. Ik haw as redakteur fan it tydskrift dizze kear in publikaasje dy’t foar de Fryske taal fan belang is. It stik hjit: ‘Fan Piterboarch oant Wliksibama’. It giet oer Frysktalige oantsjuttingen foar plaknammen bûten it Fryske taalgebiet. Dy oantsjuttingen wurde eksonimen neamd. Se steane foar endonimen oer. Sa is ‘Paris’ it Frânske endonym foar de haadstêd dêr. It Nederlânsk har dêrfoar it eksonym ‘Parijs’, it Frysk ‘Parys’. Ik fyn nammentlik dat wy dêryn folle frijmoediger wêze moatte as ornaris it gefal is.

Dat jildt foaral foar de plak- en wetternammen yn Noard-Hollân en Grinslân. Dat is sa, omdat de taalkundige basis fan hast alle nammen dêr sa Frysk is as it mar kin. Wêrom soene wy bygelyks noch ‘Hoogkerk’ sizze as ‘Heechtsjerk’ likegoed kin? En ‘Midwolde’ yn stee fan ‘Midwâld’? By fierwei de measte Grinslanner nammen kinne wy dy ienfâldige hannelwize folgje. By guon plaknammen dêr is wat mear sneupwurk nedich. Lykas ‘Onderdendam’ dat guon lju mooglik ‘ferfryskje’ wolle soene ta ‘Underdedaam’. Mar de namme fan it doarp komt fan in oarspronklik Ald-Frysk ‘Unlanderena domme’, dat ‘daam fan dejingen dy’t yn it ûnlân libje’ betsjut. Dan soe de moderne Fryske fariant wêze kinne: ‘Unlânerdaam’. Mar de betsjutting kin ek wêze: ‘Daam fan de famylje Ullerma’. Dan soe de krekte Fryske fariant wêze: Ullermadaam, of: ‘Ûlermadaam’.

Ek foar ‘Woldendorp’ is wat mear ûndersyk nedich. Simpelwei oersette as ‘Wâldendoarp’ foldocht net. De let-midsiuwske âld-Fryske foarm ‘Waldmonathorp’ jout oan wat de bêste ferfrysking wêze soe: ‘Wâldmandoarp’ of (omdat it doarp op in wierde leit) ‘Wâldmanterp’. Yn nochal wat gefallen kin de Grinslanner útspraak fan de doarpsnamme sûnder mear oernommen wurde.

Sa hawwe wy ek ‘Callantsoog’, lykas ik de namme fan dit doarp sawat tsien kilometer súdlik fan (net Den, mar De) Helder yn in Frysktalige roman fan mien ik Froukje Annema ris oanjun seach. Dat ‘Callantsoog’ (âlder Kallinge) is yn syn ûntstean in suver Fryske plaknamme. Lykas Steninge yn Stiens feroare, en Harlinge yn Harns, feroare ek Kallinge yn Kallens. Noard-Hollanners dy’t thús binne yn har eigen provinsje, neame it doarp dêrom Kallensoog. Callantsoog is eins in komyske ferskriuwing fan in klerk, dy’t de namme net begriep. Dus gewoan: ‘Kallenseach’.

Wat de beide nammen yn de titel fan myn stik oanbelanget: Mei Piterboarch wurdt ‘Sint Petersburg’ bedoeld en mei Wliksibama ‘Lissabon’. It lêstneamde eksonym giet tebek op de fyftsjinde iuw. Doe waard de stêd yn Portugal troch de Friezen sa neamd. Piterboarch is folle Frysker as ‘Sint Petersburg’, dat Nederlânsk is. Boppedat bewize wy mei Piterboarch ek respekt oan de grutte Russyske taal. De Russen sels brûke yn de sprektaal dat ‘Sint’ meastentiids net. Se hawwe it altiten oer Петербург, dat hja útsprekke as ‘Piterbûrg’, mei hurde G oan de ein. In soad jongelju hawwe it sels oer ‘Piter’, as hja de stêd bedoele. ‘Piterboarch’ fyn ik dêrom folle better en it soe, wat my oanbelanget, sa gau mooglik ynboargerje moatte yn it Frysk.

Yn it stik yn it histoarysk tydskrift pleitsje ik ek foar it meitsjen fan in wiidweidige list fan sokke eksonimen. Ik berop my dêrby op it pleit dat de taalwittenskipper Johannes A. Huisman (Nee, hielendal gjin famylje) yn 1986 yn it blêd Fryske Nammen (útjefte fan de Fryske Akademy) fierd hat foar in frijmoedige Fryske oanpak op dit mêd. Huisman skreau dat eksonimen befoarderlik binne foar it eigen karakter fan in taal. Hy skreau ek: “Het is voor de ‘erkenning’ van een exoniem niet van belang, of het al dan niet door schippers werd of wordt gebruikt. Het is een idee uit de Romantiek, dat de taal in het ‘volk’ of ‘de volksziel’ ontstaat. Alle sprekers van een taal, ook journalisten, onderwijzers, geleerden, zelfs de frisiasten onder hen, behoren tot de ‘spraakmakende gemeente’. De enige norm is, of een vertaald of aangepast buitenlands endoniem, eenmaal door iemand gelanceerd, in het Fries navolging vindt. Algemeen gebruik is niet nodig; veel exoniemen staan in concurrentie met het overeenkomende endoniem.”

Utgeande fan it advys fan Huisman bin ik in skoft lyn úteinset mei it meitsjen fan in Fryske geografyske en taalpolitike atlas, mei kaarten fan de Fryslannen, fan de steaten yn Europa en de wrâlddielen. Krekt as yn de bekende skoalatlassen, mar dan, yn tsjinstelling ta al dy skoalatlassen, folslein yn it Frysk. Ien kaart yn dy trant haw ik pleatst by it stik yn it histoarysk tydskrift: de stêd Grönn en de neiste omkriten op syn Frysk. Dy doch ik hjirby, om út te printsjen en by jo kompjûter op te hingjen. Klik op Grunnen op syn Frysk.