Facebook nimt gifkes-platfoarm Giphy oer

Facebook hat it gifkes-animaasjeplatfoarm giphy.com oernaam. Neffens de Amerikaanske nijsside Axios hat Facebook der 400 miljoen dollar foar betelle. It platfoarm wurdt yntegrearre yn Instagram, dat ek yn hannen fan Facebook is.

Gifkes binne koarte harsels werheljende filmkes mei sênes út films en telefyzjesearjes dy’t op sosjale media brûkt wurde om emoasjes te uterjen, bygelyks blidens, fernuvering of teloarstelling. Facebook ûnthjit dat de gifkes fan Giphy ek foar oare sosjale media as Facebook en Instagram beskikber bliuwe.