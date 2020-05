Cocktailtsje

De sinne skynt

en skitteret op it wetter.

It rûzjen fan de hurde wyn

klinkt as de brâning fan de see.

Fûgeltsjes fluitsje.

Us treurwylch

sjogge we as palmbeam.

Us oerkaping

as in strântinte.

No’t it net oars kin,

moatte we der dochs wat fan meitsje.

Aansten mar in cocktailtsje!

Folkje Koster