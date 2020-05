Boek oer brêge Dronryp

Sân minsken yn Dronryp dy’t fuortby de brêge oer it Van Harinxmakanaal wenje, krigen ôfrûne tongersdei allegearre in earste eksimplaar fan in boek oer dy brêge. Dêr binne it ynnovative bouproses en de yntinsive gearwurking tusken de ûnderskate partijen yn fêstlein. Op 29 juny ferline jier waard de nije brêge offisjeel troch deputearre Avine Fokkens-Kelder iepene. Foar harren begryp en meiwurking yn de bouperioade krigen de oanwenners ek in bosk blommen.

Yn it boek stiet ynformaasje oer de histoarje fan de âlde brêge, ynterviews mei oanbelangjenden, it ûntwerp fan de nije brêge, de tapaste ynnovaasjes en in fotoferslach fan de bou. Deputearre Fokkens hie sels de boeken oan de minsken dy’t fuortby de brêge wenje útrikke wollen, mar fanwegen de koroanamaatregels koe dat net. “Spitich dat ik de minsken net persoanlik moetsje kin. Hooplik sjogge de minsken it boek, dêr’t it ferhaal fan de brêge hiel moai yn fêstlein is, as in wolkomme ôflieding yn dizze bysûndere en drege tiid. Ik winskje elk – neist in soad sûnens – ek in soad lêswille ta”, sa sei de deputearre.

Ynnovative wurkwize

De boumetoade fan de brêge wie ynnovatyf trochdat de ûnderdielen yn stielfabriken makke binne en as in soarte lego op lokaasje yninoar set binne. It transport fan de ôfgryslik grutte ûnderdielen oer it wetter en it pleatsen dêrfan mei mânske kranen levere spektakulêre bylden op. De brêge is it resultaat fan yntinsive gearwurking tusken Dorpsbelang Dronryp, gemeente Waadhoeke, Koninklijke Oosterhof Holman, ipv Delft, provinsje Fryslân en oare oanbelangjende partijen.

De provinsje jout tsien eksimplaren fan it boek wei. Wa’t dêr gading oan makket moat foar 1 juny in mail stjoere nei provincie@fryslan.frl en dêryn oanjaan wêrom’t er/se it boek graach hawwe wol.