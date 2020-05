Besjoch de digitale Upstalbeamfiering 2020 hjirre

Omreden fan de koroana is de jierlikse betinking by de Upstalbeam, altyd op de tiisdei nei Pinkster, diskear digitaal. Der is in film makke mei bydragen by de Upstalbeam sels en taspraken troch pommeranten út de Fryslannen; dêrûnder kommissaris fan de Kening yn it Nederlânske Fryslân Arno Brok. De film is hjoed publisearre op YouTube en hjirûnder yn al syn hear en fear te besjen. Under de film stiet in detaillearre ynhâldsopjefte mei trochklikken nei de oanbelangjende parten. Underoan in trochklik nei It Nijs dossier Upstalbeam mei ûnder oaren ferslaggen fan de gearkomsten yn de lêste jierren.

00:00 Ynliedende bylden

00:56 Groet yn ferskate Fryske talen, dêrûnder it Aldfrysk

02:53 Liet “Do Fraizen hiere Soang” fan Em Huisken & Jank Frison 07:58 Oankundiging boargemaster Aurich 09:21 Taspraak fan boargermaster Horst Feddermann 11:30 Boekpresintaasje Der Upstalsboom, Landschaft und Symbol der Friesischen Freiheit troch Matthias Bergmann en Axel Heinze 16:23 Resinsje fan dat boek troch Paul Kluge 18:29 Liet “Frai is die Moanske” fan Em Huisken & Jank Frison 23:04 Oankundiging foarsitter fan it Ostfriesischen Landschaft 24:24 Taspraak fan foarsitter Rico Mecklenburg 29:25 Taspraak kommissars fan de Kening yn Fryslân Arno Brok 31:06 Liet “Fraislound, so frai” fan Em Huisken & Jank Frison 35:31 Ofskiedswurden fan organisator Friesische Forum 38:00 Ofsluting 38:14 Oftiteling