De útstjoering is op tongersdei 7 maaie om 17.00 oere te sjen op Podium TV . Jo kinne it programma (ôflevering 10) ek letter weromsjen fia dy webside.

Looijenga hat ‘ús / doarp / wrâld’ skreaun foar in keunstútstalling yn Oentsjerk dy’t fanwegen de koroana net trochgiet. It is in fers oer yntimiteit en it jin skûlhâlden yn in grutte, wide wrâld.