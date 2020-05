Al € 800.000 ophelle foar ynwenners Curaçao, Aruba en St Maarten

Jandino’s inisjatyf Samen één Koninkrijk om jild yn te sammeljen foar de ynwenners fan Curaçao, Aruba en Sint Maarten, hat ûnderwilens goed € 800.000 opbrocht en rint noch fierder op. Mei de ynsammele donaasjes sille itenspakketten gearstald wurde en ferdield oer de befolking, dy’t op it stuit swier troffen wurdt troch de gefolgen fan de koroanakrisis.

By de benefytsjo Samen één Koninkrijk, sneontejûn streekrjocht útstjoerd op NPO 1, ûntfong Jandino gasten as Dirk Kuyt, Giovanca, steatssekretaris Knops en Jeroen Pauw. Der wiene optredens fan ûnder oare Edsilia Rombley, Shirma Rouse, Tania Kross, Berget Lewis en Trijntje Oosterhuis. Candy Dulver feilde privee-saksofoanlessen en boargemaster Aboutaleb bea om te feilen in middeismiel oan op it stedhûs fan Rotterdam.

Olympysk atleet Churandy Martina stie sneon de hiele dei yn de Donear Drivethru dêr’t minsken fysyk in donaasje lânsbringe koene. Najib Amhali gie de wyk yn om mei Jandino’s bern koekjes te ferkeapjen.

Wa’t ek in stientsje bydrage wol, kin dat noch hieltyd dwaan. Mei in donaasje fan € 30 kin in fjouwerpersoanshúshâlding sa’n twa wike oan iten holpen wurde. Donaasjes kinne dien wirde op sameneenkoninkrijk.nl.

Jandino’s inisjatyf #sameneenkoninkrijk kaam ta stân mei help fan Cordaid en SHC (Gearwurkjende Helporganisaasjes Curaçao). De benefytsjo waard produsearre troch de NTR.