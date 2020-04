Ynstjoere foar de Rely Jorritsmapriis kin noch oant 10 maaie

Wa’t gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 10 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere. De sjuery, dy’t de ynstjoeringen anonym hifket, kin op syn meast fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal of gedicht wurdt honorearre mei 1000 euro.

De ynstjoeringen moatte digitaal as Word-bylage ferstjoerd wurde oan ynfo@stiftingflmd.frl. Namme, adres en telefoannûmer fan de ynstjoerders moatte yn de e-mail fermeld wurde, mar bliuwe geheim foar de sjuery, dy’t dit jier foarme wurdt troch Douwe Kootstra, Inge Heslinga en Rianne Blokzijl.

Minsken dy’t Fryske ferhalen of fersen skriuwe, kinne gading meitsje nei in Rely Jorritsmapriis. Yn ’e beneaming komme oarspronklike gedichten en koarte ferhalen yn it Frysk. It yn te stjoeren wurk mei net earder ferspraat of publisearre wêze, op ynternet stien hawwe, earne foarlêzen wêze of op in oare wize nei bûten ta brocht. In skriuwer mei net mear as ien gedicht en/of ferhaal ynstjoere.

Mear ynformaasje is te finen op www.stiftingflmd.frl. Der kin ek skille wurde mei Antje Postma fan it FLMD, 06-53127799.