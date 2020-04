Waarpraatsje: Woansdei waarm

DE JOUWER – Nei in dampich begjin wie it in hiel kreaze tiisdei mei myld waar en in soad sinne. Moandei hiene De Bilt (23) mar ek Ljouwert (21) graden harren earste offisjele waarme dei (20 graden of heger) fan dit jier. Woansdei wurdt ek in waarme dei.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei binne der flinke opklearringen, mar (wat) bewolking is ek net útsletten. De swakke wyn komt earst út it súdeasten mar letter út ferskate rjochtingen. De temperatuer leit om de 7 graden hinne.

Woansdei skynt de sinne flink, mar der is sa út en troch ek wat hege bewolking. De sudewyn is swak oant matich. Yn ‘e middei kin de matige wyn by de kust lâns nei it noarden gean. De temperatuer leit tusken de 18 en 21 graden.

Tongersdei is der wat mear bewolking, mar it bliuwt myld. It wurdt wol wat minder waarm as woansdei.

Jan Brinksma