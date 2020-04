Waarpraatsje: Waarmer

DE JOUWER – It wie tiisdei skrousk en skier, mar fan woansdei ôf wurdt it wer in stik better.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei binne der flinke opklearringen mei wol wat hege bewolking. Der stiet mar in bytsje wyn út ferskate rjochtingen. De temperatuer leit tusken it friespunt en 4 graden.

Woansdei skynt de sinne flink. Der is sa út en troch wol wer wat hege bewolking. By in swakke oant matige westewyn leit de temperatuer om de 13 graden hinne.

Oant en mei begjin takomme wike bliuwt it kreas en drûch maitiidswaar.

Jan Brinksma