Waarpraatsje: Waarme tongersdei

DE JOUWER – It wie al wer in strieljende en mylde maitiidsdei mei stadichoan ek wat minder wyn. Tongersdei wurdt it noch wat waarmer. Fan freed ôf skynt de sinne net mear sa oermjittich.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder. De wyn komt út it easten oant noardeasten en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 7 graden hinne.

Tongersdei skynt de sinne wer hast de hiele dei, mar yn ‘e rin fan ‘e dei kin der sa út en troch ek wat hege bewolking wêze. De eastewyn is swak oant matich. Yn ‘e rin fan ‘e dei giet de wyn stadichoan nei it noarden. De temperatuer leit tusken de 17 en 21 graden.

Fan freed ôf is der mear bewolking en wurdt it ek frisser. It bliuwt foarearst noch wol drûch.

Jan Brinksma