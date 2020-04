Waarpraatsje: ‘Waarm’ wykein

DE JOUWER – It wie in kreaze mar net al te waarme freed mei ek nochal wat hege bewolking. It wykein sjocht der goed út, mar Peaskemoandei wurdt it kâlder.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is it helder mei wat hege bewolking. De wyn komt út it easten oant súdeasten en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit tusken de 1 en 5 graden.

Sneon skynt de sinne hast de hiele dei, mar der is op ‘e nij wol wat hege bewolking. De súdeastewyn is swak oant matich. De temperatuer leit tusken de 15 en 20 graden.

Snein is der mear bewolking, mar it bliuwt, by in matige westewyn, mei in graad as 17 noch myld. Yn ‘e rin fan ‘e dei is in bui net hielendal útsletten.

Peaskemoandei wurdt it by in noardewyn in hiel stik kâlder.

Jan Brinksma