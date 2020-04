Waarpraatsje: Twa kâlde dagen

DE JOUWER – Nei in strieljend en waarm wykein krije wy no twa kâlde dagen. Letter yn ‘e wike wurdt it op ‘e nij maitiidswaar.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is der bewolking en kin it wat reine. De wyn komt út it noarden en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich en yn it Waadgebiet miskien wol hurd. It wurdt in graad as 5.

Peaskemoandei wikselje bewolking en wat sinne inoar ôf. It bliuwt, sa goed as, drûch. De noardewyn is matich, by de kust lâns krêftich oant hurd. It wurdt net folle waarmer as 7 graden. Dat skeelt in jas mei it ôfrûne wykein.

Tiisdei is ek in kâlde dei. Fan woansdei ôf wurdt it wer folle better waar.

Jan Brinksma