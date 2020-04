Waarpraatsje: Tongersdei ek kreas

DE JOUWER – It wie woansdei op ‘e nij in strieljende dei, mar de ferskillen yn temperatuer wiene grut. Troch de noardewyn wie it by de kust lâns en op de Waadeilânen in stik frisser as in it oare part fan Fryslân. It waar foar tongersdei sjocht der ek goed út.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder. By in swakke noardeastewyn leit de temperatuer tusken de 3 en 7 graden.

Tongersdei skynt de sinne hast de hiele dei, mar der is earst ek kâns op (wat) hege bewolking. De wyn komt út it noardeasten en is matich. De temperatuer leit tusken de 12 graden op de Waadeilânen en 15 graden by de kust lâns. Mear de provinsje yn wurdt it tusken de 15 en 19 graden.

Freed is der ek in soad sinne, mar it wurdt dan wol wat frisser.

Jan Brinksma