Waarpraatsje: Tiisdei rein

DE JOUWER – Keningsdei wie kreas en tige myld. Tiisdei sil it foar it earst sûnt wiken wer ris reine. Oan it tige fêste waar komt foarearst in ein.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei rekket de loft berûn. By in swakke oant matige noardewyn wurdt it 7 graden.

Tiisdei is de loft berûn en letter kin it sa út en troch wat reine. De sinne sille wy hast net sjen. De wyn giet nei it noardeasten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit tusken de 12 en 15 graden.

De oare dagen fan dizze wike bliuwe ek net hielendal drûch. It is mei in graad as 13 boppedat oan de frisse kant.

Jan Brinksma