Waarpraatsje: Stadichoan oar waar

DE JOUWER – It wie wer in strieljende dei mei letter op ‘e dei wol hege bewolking. Op in soad plakken yn Fryslân waard it om de 20 graden hinne. Fan freed ôf feroaret it waar stadichoan.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is it helder, mar der is sa út en troch ek hege bewolking. De swakke oant matige wyn giet nei it noarden en it wurdt 7 graden.

Freed skynt de sinne flink, mar der is op ‘e nij ek hege bewolking. Letter op ‘e dei is der kâns op (wat) mear bewolking. By in matige noardewyn leit de temperatuer tusken de 13 en 17 graden.

Yn it wykein sjogge wy de sinne in stik minder, mar it bliuwt wol drûch. Mei in graad as 14 wurdt it ek wat frisser.

Jan Brinksma