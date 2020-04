Waarpraatsje: Soad sinne mar stûfe wyn

DE JOUWER – It wie op ‘e nij in mylde en strieljende dei, mar wol mei in stûfe en fleagerige wyn. Dat is tiisdei ek sa.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is it helder. De wyn komt út it easten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Tiisdei skynt de sinne wer hast de hiele dei. De fleagerige eastewyn is frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit tusken de 15 en 18 graden.

Woansdei en tongersdei feroaret der net folle oan it kreaze mar tige drûge maitiidswaar.

Jan Brinksma