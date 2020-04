Waarpraatsje: Ritich

DE JOUWER – It is in stik ritiger wurden en dat bliuwt foarearst ek sa. It fêste waar komt ynearsten net werom.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en reint it in skoft. Letter is der ek kâns op inkelde opklearringen. By in matige sudewyn leit de temperatuer om de 7 graden hinne.

Tongersdei rekket de loft op ‘e nij berûn en set it wer op in reinen. Letter yn ‘e middei wurdt it drûch en sjogge wy de sinne, nei alle gedachten, ek noch efkes. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. It wurdt in graad as 13.

Freed feroaret der net folle oan it ritige waar.

Jan Brinksma