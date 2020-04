Waarpraatsje: Ritich

DE JOUWER – Mei sa út en troch wat rein hiene wy tiisdei hiel oar waar as de lêste wiken. It bliuwt foarearst ritich en oan de frisse kant.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en kin it sa út en troch noch wat reine. By in swakke oant matige noardeastewyn wurdt it 7 graden.

Woansdei is de loft ek berûn en der kin op ‘e nij sa út en troch wat reinwetter falle. Letter op ‘e dei is der kâns op wat sinne. In inkelde bui is dan net útsletten. De wyn komt út it westen en is matich. It wurdt net folle waarmer as 12 graden.

Tongersdei bliuwt it ek net drûch.

Jan Brinksma