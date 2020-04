Waarpraatsje: Oanhâldend myld

DE JOUWER – It wie moandei wer in strieljende dei en boppedat noch wat waarmer as snein. Yn ‘e rin fan ‘e middei rekke de loft berûn en jûn kin it in bytsje reine.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei wurdt it stadichoan wer helder en der kin op guon plakken damp ûntstean. De swakke wyn komt út it westen en letter út ferskate rjochtingen. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Tiisdei kin it earst noch (wat) dampich wêze, mar letter skynt de sinne flink. De wyn giet nei it easten oant noardeasten en is swak. It wurdt tusken de 15 en 18 graden.

De oare dagen fan ‘e wike bliuwt it myld.

Jan Brinksma