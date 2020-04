Waarpraatsje: Oanhâldend kreas

DE JOUWER – It wie al wer in kreaze en strieljende maitiidsdei, mar op ‘e nij wol mei grutte ferskillen yn temperatuer. It bliuwt foareast kreas waar.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is it helder. Der kin op guon plakken damp ûntstean. By in swakke oant matige easte- oant noardeastewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Freed skynt de sinne flink, mar der is ek hege bewolking. De wyn komt út it easten oant noardeasten en is swak oant matich. De temperatuer leit op de Waadeilânen om de 12 graden hinne en op it fêstelân fan 14 graden by de kust lâns oant 16 graden mear de provinsje yn.

Oant ‘e mei snein bliuwt it myld.

Jan Brinksma