Waarpraatsje: Oanhâldend drûch

DE JOUWER – It wie in hiel frisse Twadde Peaskedei. De temperatuer lei goed 10 graden leger as snein. Tiisdei is it ek noch oan de kâlde kant.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn en der soe in buike falle kinne. By in swakke oant matige noardewyn leit de temperatuer om de 4 graden hinne.

Tiisdei wikselje bewolking en sinne inoar ôf. It bliuwt, sa goed as, drûch. De wyn komt út it noarden oant noardeasten en is swak oant matich. It wurdt net folle waarmer as 8 graden.

De oare dagen fan ‘e wike is der wer mear sinne en it wurdt op ‘e nij mylder. Boppedat is delslach fan betsjutting foarearst net oan de oarder.

Jan Brinksma