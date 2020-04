Waarpraatsje: Moaiwaarrite

DE JOUWER – Wy belibje in lange rite mei kreas waar en dat bliuwt ek noch wol efkes sa. De hiele wike sjocht der tige goed út. Neidiel foar de natuer en boeren en túnkers is wol dat it oanhâldend drûch is.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it helder. De wyn komt út it easten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Moandei skynt de sinne de hiele dei. De eastewyn is frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. De temperatuer leit tusken de 14 en 17 graden, mar troch de stûfe wyn fielt it foar it gefoel wat minder noflik oan.

Tiisdei feroaret der neat oan it tige fêste waar.

Jan Brinksma