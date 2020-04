Waarpraatsje: Minder sinne

DE JOUWER – Nei in lange rite mei kostlik maitiidswaar en in soad sinne sil it stadichoan wat minder kreas wurde. Freed wie it noch strieljend waar, mar letter op ‘e dei kaam der yn in it noardlik part fan de provinsje mear bewolking en waard it hast kâld.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon rekket de loft berûn. By in swakke oant matige noardewyn leit de temperatuer om de 4 graden hinne.

Sneon is de loft earst berûn, mar geandewei de dei soe de sinne him ek (noch goed) sjen litte kinne. Wêr’t en hoelang’t dat bart is dreech te sizzen. De wyn komt út it noarden en is swak oant matich. De temperatuer leit tusken de 10 en 14 graden.

Snein feroaret der net folle oan it waar. Neist bewolking is der ek kâns op (wat) sinne. By in swakke noardewyn leit de temperatuer om de 12 graden hinne.

Takomme wike wurdt it in bytsje ritich en der is sûnt in hiel skoft wer kâns op wat reinwetter, mar rein fan betsjutting is foarearst noch net oan ’e oarder.

Jan Brinksma