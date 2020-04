Waarpraatsje: Maitiidswaar

DE JOUWER – It wie freed noch skier en skrousk, mar foar sneon en snein sjocht it waar der tige goed út.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is it helder. Op guon plakken kin wat damp ûntstean. De swakke wyn komt út it westen oant súdwesten, mar letter út it suden oant súdeasten. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Sneon skynt de sinne flink en it biuwt drûch. De sude- oant súdeastewyn is swak oant matich. De temperatuer leit om de 13 graden hinne.

Foar snein sjocht it der noch better út. By in matige sude- oant súdeastewyn skynt de sinne hast de hiele dei en mei in graad as 15 wurdt it noch wat waarmer.

Takomme wike bliuwt it myld, mar moandei soe der in drip reinwetter falle kinne.

Jan Brinksma