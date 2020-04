Waarpraatsje: Maitiid kommendewei

DE JOUWER – Wy moatte der noch efkes op wachtsje, mar fan snein ôf wurdt it maitiid.

Tongersdeitejûn is de loft berûn en kinne der inkelde buien falle. Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft ek berûn, mar der is sa út en troch ek in opklearring. De wyn komt út it westen en is swak oant matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 3 graden.

Freed wikselje bewolking en sinne inoar ôf. Op guon plakken kin der in buike falle. By in matige noardwestewyn wurdt it 8 graden.

Sneon is it noch fris, mar snein leit de temperatuer om de 15 graden hinne. Maitiid.

Jan Brinksma