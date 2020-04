Waarpraatsje: Kreaze moandei

DE JOUWER – It wie in kreas wykein mei yn ‘e moarntiid in berûne loft mar letter op ‘e dei ek sinne. It waar foar moandei sjocht der ek goed út.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it helder, mar wat bewolking is ek net hielendal útsletten. By in swakke oant matige súdeastewyn leit de temperatuer om de 3 graden hinne.

Moandei (Keningsdei) skynt de sinne flink. De swakke oan matige wyn giet nei it súdwesten en letter nei it westen. De temperatuer leit tusken de 13 en 17 graden.

Fan tiisdei ôf wurdt it in bytsje ritich mei in tanimmende kâns op wat rein of inkelde buien. Delslach fan bestjutting is foarearst noch net oan ’e oarder.

Jan Brinksma