Waarpraatsje: Kostlik waar mar wol tige drûch

DE JOUWER – ‘Drûgje as kramtried’. Dat docht it troch de wyn en it sinneskynwaar al wiken en dêr komt foarearst gjin ein oan. De agraryske bedriuwen hat der no al lêst fan.

Yn ’e nacht fan tongersdei op freed is it helder, mar der is wol wer kâns op hege bewolking. Op guon plakken soe boppedat wat damp ûntstean kinne. By in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer krekt boppe it friespunt.

Freed skynt de sinne wer flink, al is wat (hege) bewolking net hielendal útsletten. De wyn komt út it noardeasten en is matich. De temperatuer leit tusken de 12 en 16 graden. Op de Waadeilânen wurdt it in graad as 11.

Nei freed feroaret der net folle oan it hegedrukwaar.

Jan Brinksma