Waarpraatsje: Fêst waar

DE JOUWER – Der komt foarearst gjin ein oan it tige stabile waar fan de lêste tiid. Takomme wike feroaret der hast neat on it kreaze mar tige drûge waar.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is it helder By in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer krekt boppe it friespunt.

Sneon skynt de sinne flink, mar wat bewolking is ek net hielendal útsletten. De wyn komt út it easten oant noardeasten en is swak oant matich. De temperatuer leit tusken de 13 en 16 graden, mar op de Waadeilânen is it wat frisser.

Snein skynt de sinne hast wer de hiele dei. By in matige eastewyn leit de temperatuer op de measte plakken om de 14 graden hinne.

Takomme wike: gjin feroaring.

Jan Brinksma