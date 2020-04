Waarpraatsje: Einepikewaar

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze maitiidsdei sjocht it der foar de oare dagen fan dizze wike en it wykein ek goed út. It bliuwt myld; einepikewaar.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder. Op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen. Mei in temperatuer fan krekt boppe it friespunt wurdt it wer in kâlde nacht.

Tongersdei skynt de sinne de hiele dei. By in swakke eastewyn leit de temperatuer om de 15 graden hinne. Op de Waadeilânen sil it in bytsje frisser wêze.

Freed is der, nei alle gedachten, wat mear bewolking mar it bliuwt fêst waar.

Jan Brinksma