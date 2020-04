Waarpraatsje: Drûch mar skrousk

DE JOUWER – It wie woansdei in skiere dei. Boppedat wie it oan de kâlde kant. Tongersdei en freed feroaret der noch net in soad.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn, mar in inkelde opklearring is net útsletten. By in swakke oant matige súdwestewyn leit de temperatuer op de measte plakken krekt boppe it friespunt.

Tongersdei wikselje bewolking en (wat) sinne inoar ôf. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 9 graden.

Freed en sneon feroaret der net folle, fan snein ôf wurdt it in stik mylder.

Jan Brinksma