Vroege Vogels jout omtinken oan Fryske fûgelnammen

It radioprogramma Vroege Vogels hie fan ‘e moarn in fraachpetear mei biolooch Sake P. Roodbergen oer Fryske fûgelnammen. Dat nei oanlieding fan de foarrige ôflevering yn in rige telefyzjedokumintêres fan Vroege Vogels, dy’t him yn de Alde Feanen ôfspile. It (lanlike) natoerprogramma fan BNNVARA hat boppedat in kwis gearstald oer Fryske fûgelnammen. De kwis kin op de webside fan Vroege Vogels dien wurde, it fraachpetear is dêr ek te beharkjen en de dokumintêre noch werom te sjen.

Kwis Fryske fûgelnammen

Fraachpetear mei Sake P. Roodbergen

Vroege Vogels yn de Alde Feanen

Roodbergen hat ûnder oaren Fryske natoergidsen skreaun en in boek oer de ljip en him oppenearre yn it debat oer it aaisykjen; sjoch hjirre.