Undersyk ynfloed koroanakrisis op Fryske mienskip

Wat is de maatskiplike ynfloed fan de koroanakrisis op Fryslân? Dat wurdt de kommende moannen yn ’e mande mei it Frysk Sosjaal Planburo (FSP) ûndersocht troch de krisisorganisaasje fan Feilichheidsregio Fryslân. De ûndersyksresultaten dêrfan jouwe de krisisorganisaasje ynsjoch om ynspylje te kinnen op de gefolgen fan de koroanakrisis. De earste resultaten wurde begjin juny 2020 ferwachte.

Belibbing

De hjoeddeiske krisis hat gefolgen foar alle ynwenners fan Fryslân en freget in protte fan minsken, húshâldingen en mienskippen. It hâlden en dragen fan minsken kin dêrtroch feroarje: minsken kinne bygelyks eangstiger wêze oer hoe’t it harren fergean sil, of iensumer trochdat se minder sosjale kontakten hawwe. De krisis kin ek in gruttere koheezje meibringe. Dat wurdt mei dit ûndersyk yn kaart brocht. Hoe belibje minsken de krisistiid en wat docht it mei harren? Is der noch betrouwen yn de soarch en hoe giet it mei de mantelsoargers? Hoe stiet it mei it betrouwen yn de oerheid?

Frysk Sosjaal Planburo

It Frysk Sosjaal Planburo (FSP) helpt de krisisorganisaasje by it yn kaart bringen fan alle relevante ynformaasje en boarnen dy’t oanslute by de tema’s dy’t fan belang binne foar in fearkrêftich Fryslân. Dêrnjonken set it FSP syn boargerpanel yn, Panel Fryslân. Panel Fryslan bestiet út in represintative groep ynwenners fan Fryslân en hat op it stuit likernôch seistûzen leden. It FSP bringt op basis fan de panelûndersiken trends en ûntwikkelingen yn Fryslân yn kaart en analysearret en tsjut dat. Op 22 april krije de leden fan Panel Fryslân in ekstra fragelist om feroaringen yn it hâlden en dragen ûnder de hjoeddeiske krisis yn kaart te bringen.

DataFryslân

DataFryslân stipet de Fryske krisisorganisaasje ek by it ûndersyk. DataFryslân is in gearwurking tusken Fryske organisaasjes en it CBS om datadreaune wurken yn Fryslân te fersterkjen. DataFryslân beskikt ûnder oaren oer in wiidweidich netwurk oan kennispartners op it mêd fan data en in breed oplaat tiim fan datawittenskippers, dy’t helpe kinne by it analysearjen en fisualisearjen fan ferskate databoarnen.

Oare ynformaasjeboarnen

By it ûndersyk wurdt ek gebrûk makke fan oare ynformaasjeboarnen, lykas de fragelistûndersiken fan GGD Fryslân en de ynformaasje dy’t Feilichheidsregio Fryslân sels al hat oer de koroanakrisis yn Fryslân. Dêrnjonken is it mooglik dat oare gearwurkingspartners fan de Fryske krisisorganisaasje har by it ûndersyk oanslute.