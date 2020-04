Trump seit parsekonferinsje oer koroanafirus ôf

De Amerikaanske presidint Donald Trump hat sneontejûn gjin parsekonferinsje jûn.

Sûnt it begjin fan de koroanakrisis hâldt er alle dagen in parsekonferinsje. Op Twitter seit Trump dat de deistige gearkomsten syn tiid net wurdich binne fanwege de krityk dy’t er kriget.

Trump sei ferline wike ûnder oare dat in ynjeksje fan desynfeksjonearjende middels koroana faaks bestride kin. Medyske deskundigen riede dat mei klam ôf.

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020