Tresoar wol oersjoch meitsje fan alle Fryske websteeën

Biblioteekorganisaasje Tresoar yn Ljouwert wol yn ‘e mande mei de Keninklike Biblioteek yn De Haach in oersjoch meitsje fan it ‘Fryske webdomein’.

Yn ferbân dêrmei wurde minsken dy’t yn Fryslân wenje en in webstee hawwe en minsken dy’t bûten de provinsje wenje en in webstee hawwe dat te krijen hat mei Fryslân of de Fryske taal of kultuer oproppen om dat oan Tresoar te melden.

Wa’t in webstee hat dat op .frl einiget, hoecht him net te melden. Alle websteeën mei dy útgong binne al argivearre.

Mear ynformaasje oer it projekt is te finen op link.

Reaksjes kinne stjoerd wurde nei webarchivering@tresoar.nl.