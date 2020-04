Taspraak kommissaris fan de Kening oer 75 jier frijheid

Hjirûnder stiet de tekst fan de taspraak dy’t kommissaris fan de Kening Arno Brok fan ’e moarn hold yn de Steateseal fan it Provinsjehûs. Dat waard, omreden fan de koroanamaatregels, dien yn in gearkomste dêr’t de Steateleden digitaal by oanwêzich wienen. It wie in koarte Steategearkomste, spesjaal organisearre om de Friezen ta te sprekken, dy’t opfleure waard mei lieten songen troch Elske de Wall en streekrjocht útstjoerd troch Omrop Fryslân. De hjirûnder yn al syn hear en fear opnommen taspraak is neffens de tekst lykas publisearre troch de Provinsje Fryslân.

Bêste minsken thús, achte leden fan Provinsjale Steaten…

Dizze Steateseal yn it provinsjehûs yn Ljouwert, it hûs fan Fryslân, is leech en stil. En dat is ûnwennich. Want dizze seal is it hert fan de Fryske demokrasy. En dêr heart it fansels te brûzjen fan aktiviteit. Mar dat is no net sa troch de koroanakrisis.

Fanwege 75 jier befrijing fan Fryslân hiene wy in moai programma gearstald. Mei de besite fan de minister fan Ynlânske Saken en ambassadeurs fan de lannen dy’t ús befrijd hawwe.

En, fansels, de manlju dy’t 75 jier lyn oan ús befrijing meiholpen hawwe. Sy binne der hjoed ek net by. Se soene earegast wêze.

Therefore i would like to speak a few words in Inglish. To you abroad in Canada, the United Kingdom, and Belgium. Everyone in Fryslân is very gratefull that 75 years ago you were here to liberate us. It is very sad that you cannot visit us today. I’m sure to speak on behalf of every one in Fryslân; thank you very much. All the best wishes also for you and your families!

It bin rare tiden.

De wrâld sit op slot troch koroana. Sûnt fjouwer wike moatte wy litte wat de minske ta minske makket; it sosjale kontakt, wat ien sa graach fan natuere docht. Inoar moetsje, inoar oanreitsje, inoar leafhawwe… It firus soarget foar slachtoffers en driuwt minsken en groepen útinoar.

Op dit plak past it om elkenien sterkte te winskjen dy’t te krijen hat mei de gefolgen fan koroona. Mooglik hawwe jo in neiste ferlern, kinne jo net op besite by jo heit of mem yn in fersoargingstehûs of kinne de bernsbern net nei pake en beppe ta… en minsken dy’t harren saak of baan faai stiet… fan dit plak ôf winskje ik jo alle sterkte ta!

It slaan fan in brêge tusken no en 75 jier lyn leit foar de hân, it is sels al in klisjee, de útdrukking: dat wy yn stee fan tsjin de besetter no fjochtsje tsjin in ûnsichtbere fijân, in firus.

Mar wy moatte oppasse mei ferlikings mei de oarloch. Fiif jier lang suchtsje ûnder in wrede besetter, dat giet ús foarstellingsfermogen te boppe. Ek no…

Past it om yn dizze tiid fan corona dizze dei te fieren, en de flagge út te hingjen? Ik bin fan betinken fan wol! Ek al libje we yn ûnwisse tiden mei rou.

De oarloch en de befrijing binne part fan ús identiteit. It hat de skiednis makke; polityk, maatskiplik, hoe’t wy tsjin it libben en frijheid oansjogge. En it hat direkt en yndirekt generaasjes foarme.

Sûnder it ferline gjin takomst. Wy kinne noch altyd leare fan it tiidrek ‘40 – ‘45. Ferhalen út dy tiid reitsje universele wearden en lykje net oan krêft en betsjutting te ferliezen. Sterker noch! Se lykje krekt oan krêft te winnen. Ek al binne der hieltyd minder minsken dy’t dy tiid sels meimakke hawwe.

Der lykje alle jierren wer nije ferhalen foar it ljocht te kommen… ek no noch lizze der op souders koffers fol fergetten ferhalen. En dy ferhalen jouwe nije betsjutting, ferdjipping en ek ynspiraasje.

Ferhalen meitsje de mienskip ta in mienskip. Guon fine dat net it fjoer of it tsjil de grutste útfining ea is fan it minskdom… mar ferhalen. Harkje nei ferhalen. Harkje ek nei de stim fan jo eigen frijheid. Ferhalen binne ek sterker as in firus. Alteast, se hâlde it langer fol….

It fieren fan de befrijing en it flagjen is in ferhaal dat we elkoar hieltyd wer fertelle moatte. Dat dogge we fansels op 4 en 5 maaie, mar ek hjoed.

Op dizze dei 75 jier lyn kamen de flaggen samar ynienen oeral foar ‘t ljocht; de minsken hiene se ferstoppe want se wiene ferbean fansels. It flagjen befoarderet mienskipsfielen. It ferbynt ús en ús wûnen, en it jout treast en hope.

De offers, dy’t yn de twadde wrâldoarloch brocht binne, kinne en meie wy nea ferjitte…

Dêrom hawwe ús fiif deputearren fan de provinsje by oarlochsmonuminten ferspraat oer ús provinsje, blommen dellein.

Op plakken dy’t foar harren persoanlik fan betsjutting binne.

Frou Poepjes, frou Fokkens, De Rouwe, Hoogland en Fokkinga.

Se giene nei monuminten, grut en lyts, yn doarpen en stêden dy’t elk in eigen ferhaal fertelle…

Litte wy de befrijing fiere en tagelyk stilstean by de minsken dy’t harren libben joegen foar jo en myn frijheid.

Soldaten, fersetsminsken en ûnskuldige boargers dy’t foelen yn ús provinsje.

Ien fan dy monuminten is yn Appelskea. It earste Fryske doarp dat befrijd waard. Dat wie op 13 april 1945 troch de Kanadezen. Sy koene oprukke neidat in pear dagen earder Frânske parasjutisten lâne wiene efter de Dútske linys yn Eaststellingwerf. De Binnenlânske Striidkrêften spilen in krúsjale rol by de befrijing fan Fryslân. Nei it koadeboadskip fan Radio Oranje, “de fles is leeg” setten dy útein mei sabotaazje-aksjes om de Dútsers te hinderjen.

Spoar waard opblaasd, brêgen iependraaid, beammen omhelle om diken te blokkearjen en paadwizers fuort helle. Ek hâlden se wichtige brêgen en diken frij sadat de Kanadezen flot oprukke koene. Earst waard it gebied ûnder de Tsjonger befrijd. Dêrnei lutsen de alliearden fia Drachten en Dokkum nei Ljouwert.

Us haadstêd waard op 15 april berikt en deselde dei ek Snits. Flak dêrnei De Lemmer, Frjentsjer en Harns. De eilannen waarden earst yn maaie en yn juny befrijd. Mei Skiermûntseach as it lêste stikje Nederlân, dat wie earst op 11 juny. Dus in moanne neidat yn hotel de Wereld yn Wageningen de kapitulaasje tekene wie!

By de befrijing fan Fryslân foelen 31 slachtoffers oan de kant fan de Binnenlânske Striidkrêften. Ferliken mei de rest fan it lân in heech tal. Dit ûntlokke in Kanadeeske befelhawwer de opmerking dat Fryslân eins himsels befrijd hie.

Nei ‘45 wie de stelling fan de ynternasjonale mienskip: dit nea wer.

Mar it hat bliken dien dat oarloggen fan alle tiden binne…

Yn de jierren 90 wiene der op de Balkan op ’en nij konsintraasjekampen en wie der genoside op grûn fan etnisiteit.

Der is ûnderdrukking fan folken en der binne sels yn ‘respektearre lannen’ konsintraasjekampen.

Yn de wrâld is der noch hieltyd faksisme en antysemitisme.

En yn it nije Europa leit der yn lannen druk op de Europeeske wearden fan de rjochtssteat.

Hoesa, gjin werhelling?

Is dit it falen fan de ynternasjonale mienskip?

Bêste minsken, ik slút ôf…

It binne rare tiden.

Mar wy fiere yn Fryslân hjoed 75 jier frijheid. In ûngekende wielde! Wat meie wy tankber wêze dat wy libje yn sa’n ryk lân… en dan ek noch yn ús ynleave Fryslân.

Fanút persoanlik perspektyf bid en hoopje ik dat wy op dizze dei ek de befrijing fan ús eangsten belibje meie en dat wy ynkoarten wer fysyk moetsje meie yn Fryslân. De provinsje dy’t ús bynt!