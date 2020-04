Slûge soe ek mar hy stoar earder (gedicht)

Slûge soe ek mar hy stoar earder

Hy soe der betiid ôf,

mar no leit er noch.

De wekker stiet op snooze

en hy is wer yn ’e soes.

Hy moast strakjes pisje,

mar no moat er it noch.

Gjin nocht hat hy der oan,

it bêd leit ek sa skoan.

Hy sil altyd,

mar ’t wurdt noait wat.

Hoe kin dat no?

Is hy sa sleau?

In frou soe hy ek sykje,

mar stelde it mar út.

Hy kriget him net mear omheech,

dat no wurdt it wol hiel dreech.

Hy soe betiid op bêd,

mar no is it al wer let.

De telefyzje hold him fêst

en no is hy wer lêst.

Hy sil altyd,

mar ’t wurdt noait wat.

Hoe kin dat no?

Is hy sa sleau?

Folkje Koster