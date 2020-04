Sjochdoazewedstriid oer frijheid foar jongerein Akkrum en Nes

De jongerein fan Akkrum en Nes kin oan ’e slach mei it meitsjen fan in sjochdoaze oer 75 jier frijheid. Doarpskeamer ED organisearret it evenemint, dêr’t dielnimmers thús by nifelje meie. De sjochdoazen wurde fan 5 maaie ôf yn ’e etalaazjes fan alle winkels yn Akkrum útstald.

De sjochdoaze hat as tema frijheid, om’t it 5 maaie 2020 presys 75 jier lyn is dat hiel Nederlân befrijd waard. Dêrmei kaam offisjeel in ein oan de besetting troch Dútslân yn de Twadde Wrâldoarloch. In wiidweidige fiering slagget net fanwege de koroanakrisis. Yn in brief skriuwt Doarpskeamer ED: ‘Wy hawwe no minder frijheid om te dwaan wat wy graach dwaan wolle soene. Wat soesto no graach dwaan wolle, wat no net mei? Faaks tinksto: as it aanst wer kin, dat sil ik as earste… watst dan betinkst, dat is dyn frijheid.’

Dielnimmers kinne harren doaze folje mei bygelyks tekene, knipte en plakte figuerkes. Hja meie sels witte hoe’t se har idee oer frijheid yn byld bringe. It einresultaat kin op freed 1 maaie tusken 10.00 en 14.00 oere by de doar fan Doarpskeamer ED delset wurde. De meiwurkers fan de doarpskeamer bringe de sjochdoazen nei de dielnimmende winkels. Dêr binne se fan 5 maaie ôf foar it grutte publyk te bewûnderjen.