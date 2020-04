Sa hellet Frankryk de skoattels der wer ôf

De Frânske presidint Emmanuel Macron hat in plenning buorkundich makke om stadichoan wer oer te gean nei in frijere maatskippij. Op it stuit moat elkenien yn Frankryk binnendoar bliuwe. De maatregels binne yn it lân gâns stranger as yn Fryslân.

Op 11 maaie feroaret der in soad. Dan meie minsken yn prinsipe wer de dyk op, mar dat moat wol mei in mûlekapke op. Dat moat yn alle gefallen yn it iepenbier ferfier brûkt wurde. Wa’t symptomen hat dy’t lykje op dy fan it koroanafirus, moat troch in dokter test wurde. Docht bliken dat men siik is, dan moat men thús bliuwe oant men wer better is. De skoallen en boatersplakken geane op 11 maaie ek wer iepen, de universiteiten noch net.

Foar restaurants, skouboargen, museums en oare ynstellings foar in grut publyk wie der min nijs. Dy moatte ynearsten ticht bliuwe. Hoe lang is net bekend. Wol hat it Frânske regear finansjele help tasein oan ûndernimmers.