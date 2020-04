Reizgje yn koroanatiid

Op it stuit is der in fjirde- oant in treddepart minder ferkear op de dyk en sit it iepenbier ferfier mar foar 5 oant 10% fol. Provinsje Fryslân wol witte wat it effekt is fan de koroanamaatregels op it reizgjen fan syn ynwenners. Dêrom rint der sûnt juster, 29 april, in ûndersyk om de gefolgen fan de dy maatregels yn kaart te bringen.

It ûndersyk wurdt útfierd troch Moventem, in buro foar ûndersyk, advys en projektbegelieding. Dat stelt fragen oer it reizgjen foar it yngean fan de maatregels en hoe’t dat nei alle gedachten wêze sil as de maatregels ynlutsen wurde. Sa wol de provinsje ynformaasje krije oer de gefolgen fan koroana op it ferkear yn Fryslân.

Op it stuit dat de jildende maatregels ferromme wurde of net mear jilde, fiert Moventem it ûndersyk wer út. Dêrtroch hopet de provinsje te witten te kommen oft ynwenners fan Fryslân oergeane ta mear thúswurkjen as foardat de maatregels ôfkundige waarden.

Meidwaan oan it ûndersyk kin fia www.fryslan.frl/reisonderzoek.