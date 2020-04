Reboelje yn Brussel: plonderings en fernielings

Yn de Brusselske dielgemeente Anderlecht is de plysje sneon mei kneppels en wetterkanonnen hurd fanwegen kommen tsjin in grutte groep reboeljemakkers. It giet benammen om jongelju dy’t oan it fernielen en plonderjen slein wie. Alle gearkloftsjen is yn België yn ferbân mei de koroanakrisis ferbean en men mei sels net ûnnedich bûtendoar wêze.

It gearkloftsjen folge op in oprop dêrta op ‘e sosjale media. It wie rjochte tsjin de plysje. De reboeljemakkers ferwieten de plysje de dea fan in man, dy’t freedtejûn by in plysjekontrôle útnaaide en troch in plysjewein oanriden waard. Dêr rekke er by dea.

De reboeljemakkers smieten mei stiennen en skansearren auto’s. It slagge in pear om in plysjewein te stellen. In jonge pakte it wapen fan in plysje ôf en skeat dêr in pear kear mei yn de loft. De plysje hat 25 minsken oppakt. Neffens in plysjewurdfierder kin it noch oeren duorje ear’t it wer rêstich is.