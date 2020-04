Puigdemont wol jild foar keningshûs foar koroanabestriding brûke

De Katalanen soene gjin belesting betelje moatte dy’t brûkt wurdt om it Spaanske keningshûs yn stân te hâlden. It jild dat dêr no foar reservearre is, soe ynstee dêrfan brûkt wurde moatte foar it bestriden fan it koroanafirus.

Dat seit Carles Puigdemont, de presidint yn ballingskip fan Kataloanië en lid fan it Europeesk Parlemint. Om syn doel te berikken hat Puigdemont in kampanje opset. Hy ropt Katalanen op om gewissebeswierren oan te jaan as hja belestingoanjefte dogge. Hja soene oanjaan moatte dat hja wolle dat it jild dat hja foar it keningshûs betelje moatte, eins nei in stifting ta moat dy’t it koroanfirus yn Kataloanië bestriidt, de stifting FRAS.

Dat stiet foar Fondo Republicano de Acción Solidaria: republikeins fûns foar solidêre aksje. It is net tafallich dat it fûns, dêr’t Puigdemont sels nau by behelle is, himsels republikeinsk neamt. Puigdemont beskôget it Spaanske keningshûs as ûnbetrouber en ûndemokratysk.