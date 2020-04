Provinsje set mei gemeenten skouders ûnder feilich fytsen

De provinsje Fryslân lûkt mei de Fryske gemeenten yn de kommende jierren 4 miljoen euro út foar fytsfeilichheid. Dêrby kin it gean om it ferbetterjen fan de feiligens op drokke fytspaden, it skieden fan fyts- en lânbouferkear en it oanpassen fan krúspunten.

Mei de subsydzjeregeling Fyts!mpuls hat de provinsje Fryslân mei-inoar twa miljoen euro beskikber steld om mei te ynvestearjen oan gemeentlike projekten dy’t de feiligens fan fytsers befoarderje. De gemeenten moatte yn alle gefallen sels de oare helte bydrage.

Fytsfeilichheid befoarderje

Lanlik is in trend sichtber dat hieltyd mear fytsers in ûngelok krije. It giet faak om iensidige ûngelokken. Troch dêr tefoarenkommend op yn te spyljen kin it risiko faaks lytser makke wurde. Bygelyks troch de wite streek wat fierder fan de kant ôf te plakken. Wa’t oer dy streek fytst, komt dan net fuortendaliks yn de berm telâne.

De provinsje freget ek om by de besteging fan de middels rekken te hâlden mei de âldere fytser. De âldere fytser is relatyf faak by in ferkearsûngelok behelle. Troch yn it ûntwerp rekken te hâlden mei hoe’t âldere fytsers reagearje yn it ferkear, kin it gemak en de feiligens op fytspaden en krúspunten ferbettere wurde. Tink dêrby oan dúdlike streken op it fytspaad, gjin hellings by krúspunten en skieding fan oar ferkear.

Hurdfytspaden

Yn gearwurking mei de gemeenten wurket de provinsje ek oan it ûntwikkeljen fan hurdfytsrûten. Dêr hat de provinsje goed 10 miljoen euro foar beskikber. Hurdfytsrûten meitsje it fytsen fan langere ôfstannen oantrekliker. In feilich en breed fytspaad moat derfoar soargje dat minsken earder op de fyts nei it wurk of skoalle geane. Nei ferwachting binne der yn 2023 fjouwer hurdfytsrûten realisearre.