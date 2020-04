Provinsje Fryslân en Kansfonds lansearje ‘Fûns Lok op ien’

Fan 1 maaie 2020 ôf kinne maatskiplike organisaasjes in bydrage oanfreegje fan maksimaal € 20.000,- by it ‘Fûns Lok op ien’. Kansfonds en de provinsje Fryslân meitsje mei-inoar projekten mooglik dy’t diskriminaasje tsjingeane, iensumens bestride en de situaasje fan minsken dy’t soarch nedich hawwe ferbetterje.

Ut it ‘Fûns Lok op ien’ wei wolle de inisjatyfnimmers minsken yn steat stelle om op in ynklu­sive wize diel te nimmen oan de mienskip en de sosjale ferbining tusken minsken te befoarderjen. Deputearre Douwe Hoogland: “Yn dizze drege tiid fan koroanamaatregels, dy’t ús allegearre treffe, is it noch wichtiger as oars om each te hawwen foar kwetsbere groepen. In feilige sosjale omjouwing en sosjale kontakten drage by oan in brede wolfeart, sadat de ynwenners fan ús provinsje har gelokkich fiele kinne. Der binne yn Fryslân in soad minsken, organisaasjes en ynstânsjes dy’t har dêrfoar ynsette wolle. Dy wolle wy stypje en fasilitearje mei it Fûns Lok op ien.”

Inoar fersterkje

It nij ynstelde fûns is ûnderbrocht as Fûns op Namme by Kansfonds. Oant en mei 2023 stelt de provinsje Fryslân dêr € 100.000,- it jier foar beskikber. De provinsje hat yn Kansfonds in partner fûn dy’t beskikt oer de nedige kennis en kunde, ûnderfining en in relevant netwurk yn de provinsje. Kansfonds besjocht by alle yntsjinne projekten apart wat it der mei eigen finansjele middels oan bydrage kin. Dêrmei fersterket Kansfonds it effekt en de bydrage fan de provinsje. De ôfrûne twa jier hat Kansfonds op deselde wize gearwurke mei de provinsje Limboarch.

Henriëtte Hulsebosch (directeur Kansfonds): “Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen van de provincie Fryslân. Eerder kregen wij dit vertrouwen ook van de provincie Limburg, wiens bijdrage wij de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld hebben met onze eigen financiële middelen. We hebben de intentie om ook nu weer vanuit onze eigen middelen bij te dragen aan projecten die gefinancierd worden vanuit het ‘Fûns Lok op ien’. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin er plek is voor iedereen, juist ook voor kwetsbare mensen.”

Mear ynformaasje en de beoardielingskritearia binne te finen op www.fryslan.frl/funs-lok-op-ien.