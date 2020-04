Probleem yn België: mûlekapkes binne wetlik ferbean

De Belgyske oerheid riedt minsken oan om bûtendoar in mûlekapke te dragen. Dêr is lykwols in probleem mei: dat mei hielendal net. It bedekken fan it antlit is yn it Belzelân ferbean.

De ôfrûne jierren hawwe in protte Europeeske lannen in saneamd boerkaferbod ynfierd, dat it foar otterdoks-islamityske froulju ûnmooglik meitsje moast om yn it iepenbier in klaad te dragen dat it folsleine lichem bedekt, soms útsein de hannen of eagen. Yn in protte gefallen is it ferbod lykwols rommer formulearre en wurdt it bedekken fan it it gesicht ferbean.

Yn België is dat ek sa. Der binne wol útsûnderings, lykas it dragen fan in moterhelm, mar in mûlekapke is strafber yn ‘e iepenbiere romte. It advys fan ‘e oerheid is dêrom yn striid mei de eigen wetten.

Yn Nederlân jildt in beheinder ferbod: it bedekken fan it gesicht is ûnder oaren net tastien yn it iepenbier ferfier, yn skoallen en sikehuzen. Boppedat is der in útsûndering foar gesichtsbedekking om de sûnens te beskermjen. De oerheid advisearret yn Nederlân net om mûlekapkes te dragen.