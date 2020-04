Premier Boris Johnson op IC

De Britske premier Boris Johnson (55) waard moandeitejûn hookstrooks opnaam op de yntinsive soarch fan it sikehûs, nei’t syn sûnens as gefolch fan koroana rap minder wurden wie.

Johnson hat soerstof krige, mar leit net oan de beäzeming. Op fragen by parsekonferinsjes kaam gjin antwurd. Dat kin derop wize dat it minder mei him giet as Downing Street foarkomme lit. Sjoernalisten dogge de oprop om sa transparant mooglik te wêzen oer Johnson syn kondysje, mei’t dat elkenien oangiet.

In earder adviseur fan Johnson hat goede hoop dat de premier de sykte goed trochstiet. Yn febrewaris waard bekend dat Johnson en syn freondinne (32 jier) in poppe ferwachtsje.