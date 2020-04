Podcast: ‘De Jodenverraadsters’

It helsk dilemma fan Joadske F-froulju

In lang ferswijde oarlochstrageedzje wurdt einliks ferteld. Joadske froulju waarden yn de Twadde Wrâldoarloch twongen ta in helsk dilemma: oare Joaden ferriede of sels deportearre wurde troch de nazys.

It podcastdrama De Jodenverraadsters is it wierbarde ferhaal fan de Joadske Ans van Dijk en Rosa Roozendaal. Beide as F-froulju ronsele troch de Nederlânske plysje, dy’t yn ’e oarloch in dubieuze rol spile. Ans ferriedt hûnderten Nederlânske Joaden om sels út hannen fan de Dútsers te bliuwen. Rose belânet, tsjin har sin, yn in ferhâlding mei in plysjeresjersjeur om harsels en har mem te rêden.

Senario en rezjy fan dizze oangripende podcast binne fan de hân fan teatermakker Helmert Woudenberg: “Ik hie krekt as elkenien wol fan Hannie Schaft en Anne Frank heard. Mar pas yn 1990 fan Ans van Dijk, by it lêzen fan it boek Als slachtoffers daders worden fan Koos Groen. Skokkend wie it om te fernimmen hoe’t it Nederlânske plysjeapparaat ûnder de Dútske besetting útgroeide ta in hast kriminele organisaasje. Dy tematyk makke grutte yndruk op my en op basis dêrfan skreau ik it toanielstik De Jodenverraadsters.”

De ploech fan dizze podcast bestiet út ûnder oaren: Myrte Burger (Ans van Dijk), Maarten Wansink (resjersjeur Schaap), Anneke Blok (Mien Hes), Anna Raadsveld (Rosa Roosendaal) en Jaap Spijkers (advokaat).

Fan 22 april o.s. ôf beskikber fia www.nporadio1.nl/podcasts/de-jodenverraadsters en de bekende podcastplatfoarms.